Никола Манев оживява в роман
В "Живея в светлина" Исак Гозес описва талантите и приключенията на известния художник
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В "Живея в светлина" Исак Гозес описва талантите и приключенията на известния художник
Не ме е блазнило да остана някъде по света – по-добре тук да си оставя кокалите, казва прочутият скулптор
Паметник на Никола Манев ще бъде поставен в двора на Тянковата къща в Чирпан, която приживе големият живописец превърна в изящна галерия
Но трябва всеки ден да се радваме на живота, казва прочутият художник навръх най-светлия християнски празник Никола Манев e роден на 28 август 1940 г...
Изложба под надслов "Моята България" на българския художник акад. Никола Манев е подредена във фоайето на Американския университет в България. Експози...
Благоевград. Патриотична изложба "Моята България" ще открие академик Никола Манев в Благоевград на 2 октомври. Експозицията от негови картини ще бъде...
Ямбол. На 27 септември в 18.00 часа Художествена галерия „Жорж Папазов" ще бъде домакин на изложба на изтъкнатия български художник Никола Манев. Ник...
Стара Загора. Актьорът Джоко Росич е поредният кавалер на ежегодната награда, която художникът Никола Манев удостоява именити творци. По традиция вечн...
Варна. 28 нови творби за връх рождения си ден на 28 август ще покаже край морето известният наш художник Никола Манев, който живее и работи в Париж....
Картините и жената трябва да са там, където са обичани, казва художникът
С 34 гласа "за" бе решено званието "Почетен гражданин на град Пазарджик и общината" тази година да бъде присъдено на родения в Пазарджик художник Ник...