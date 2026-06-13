Без изненади в Панагюрище! Градът преизбра кмета си
За Гагов са гласували 5762 души или 28,62% от избирателите - с 1186 души повече
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За Гагов са гласували 5762 души или 28,62% от избирателите - с 1186 души повече
За първи път се случва подобно нещо
В момента синът на кмета - Иван Белишки, е под домашен арест на адреса
Иван Белишки отново се забърка в неприятности и влезе в ареста
Кметът Никола Белишки води преговорите
Всеки род в града ни пази част от епопеята преди 140 години, спомените още парят Заредих се с надежда, когато на 3 март пяхме на площада песента на Р...
Неофит припомни делото на Максим 3 г. след интронизацията Патриарх Неофит застана зад кмета на Панагюрище Никола Белишки за честванията за 140-ата го...
Всеки човек си има щастливо число. Никола Белишки смята, че за него това е това е 1. Точно на 11.11.2011 г. в 11,11 ч. встъпил в длъжност като кмет на...
Градът ни разцъфтява с нови проекти, всяко село си има фестивал Нямаме дете, което да не ходи на училище, казва кметът на Панагюрище Никола Белишки...