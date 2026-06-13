Всичко за Никола Белишки

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Българската душа се събужда

Българската душа се събужда

Всеки род в града ни пази част от епопеята преди 140 години, спомените още парят Заредих се с надежда, когато на 3 март пяхме на площада песента на Р...

30 април | 16:00
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