Ясна е самоличността на мъртвото дете в зеления куфар
Вече е ясна самоличността на петгодишното дете, намерено мъртво в куфар край Пасарел. То се казва Никита Леонтев, а майка му е Ана Леонтева, съобщават...
Следете всички новини, анализи и коментари за Никита Леонтев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вече е ясна самоличността на петгодишното дете, намерено мъртво в куфар край Пасарел. То се казва Никита Леонтев, а майка му е Ана Леонтева, съобщават...