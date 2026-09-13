Рицари на мотори плениха София
11 000 аплодираха майсторите на фристайла в "Арена Армеец"
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11 000 аплодираха майсторите на фристайла в "Арена Армеец"
Трасето и рампите в София са страхотни, казва Петър Пилат
София. Над 6000 билета вече са продадени за финалния кръг на Световния шампионат по мотокрос фрийстайл - Night of the jumps. Грандиозното шоу е на 14...
София. Пуснаха билетите за Night of the Jumps. На 14 декември за трети път "Арена Армеец" ще посрещне фенове на екстремните преживявания на две колела...