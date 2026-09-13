Стартира кампанията в помощ на Самуиловата крепост
Благотворителната акция на BILLA България се провежда през целия месец февруари
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Благотворителната акция на BILLA България се провежда през целия месец февруари
Инициативата на BILLA България финансира значими български обекти
Министерствата на земеделието, на туризма и на културата заявиха подкрепата си за националната кампания на BILLA "Ние обичаме България". Това стана на...
Средства за реставрацията на Паметника на връх Шипка ще осигури търговската верига Billa. Благотворителна кампания "Ние обичаме България" е организира...