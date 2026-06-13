Ивана: New Green Line ме кара да се чувствам пак на 17
Емблематичната певица Ивана бе специален гост на ексклузивното парти с код зелено на Петя Раева и New Green Line в Пловдив. Събитието, което се провед...
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Емблематичната певица Ивана бе специален гост на ексклузивното парти с код зелено на Петя Раева и New Green Line в Пловдив. Събитието, което се провед...
Петя Раева събра светски елит на пищен купон в ресторант "Ниагара", за да представи уникалния си продукт за отслабване "New Green Line". Хранителната...