Ясни са гамените, натрошили колата на Невяна Владинова
Връчени са предупредителни протоколи на родителите,
Следете всички новини, анализи и коментари за Невяна Владинова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Връчени са предупредителни протоколи на родителите,
Бившата грация даде показания в полицията
Мълвата върви, че Дарин и Невяна са били забелязани заедно на много обществени места
Лично Илиана Раева поканила гимнастичката
Ансамбълът, Боряна Калейн, Катрин Тасева, Невяна Владинова избухнаха с шоу
Боряна с ново силно представяне на топка
Благодаря за подкрепата, написа Владинова
В "Арена Армеец" ще видим 68 индивидуални грации и 17 ансамбъла
Българката взе бронз от Гран При по художествена гимнастика в Москва
Владинова зае седмо място в многобоя
Владинова тръгва за състезание в Русия
Националката отвя конкуренцията на престижен турнир
Българската представителка в индивидуалния многобой в художествената гимнастика Невяна Владинова завърши на седмото място със 70,733 т. Тя бе на пета...
С трогващи думи преди финала в индивидуалния многобой в Рио се обърна към Невяна Владинова нейната сестра Моника във Фейсбук. Тя е една от тези, които...
Заслужен финал при дебюта си на олимпиада постигна единствената българска състезателка по художествена гимнастика в индивидуалната надпревара в Рио Не...
Състезателката ни по художествена гимнастика Невяна Владинова е на седмо място във временното класиране след изиграването на първите два уреда - обръч...
Рускините са машини, но нашите са огън, заяви Красен Кралев Ансамбълът ни по художествена гимнастика смаза конкуренцията в Гран при на София. Грациит...
Гаф споходи Невяна Владинова на старта на световното първенство по художествена гимнастика в Измир. Грацията ни имаше проблем с музиката. Националката...
София. Невяна Владинова ще се състезава на финалите на обръч и бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Арена "Армеец", София. В много...
Дебрецен. Невяна Владинова е осма в многобоя на турнира от Световната купа по художествена гимнастика в унгарския град Дебрецен. Невяна събра 65.717 т...