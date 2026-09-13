Всичко за Невяна Владинова

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Владинова с олимпийски финал

Владинова с олимпийски финал

Заслужен финал при дебюта си на олимпиада постигна единствената българска състезателка по художествена гимнастика в индивидуалната надпревара в Рио Не...

20 август | 8:31
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