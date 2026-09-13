Невестино безпомощно: Помогнете ни за сметището
Селото няма нито пари, нито техника да се справи с проблема
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Селото няма нито пари, нито техника да се справи с проблема
Кметската администрация е поставила предупредителна табела
Ново архивохранилище на Обединен осигурителен архив на Националния осигурителен институт ще бъде открито в петък в с. Невестино, област Кюстендил. Но...
Ново архивохранилище на Обединен осигурителен архив на Националния осигурителен институт ще бъде открито в петък в с. Невестино, област Кюстендил. Но...
Два километра черен път до граничното кюстендилско село Смоличано е ремонтиран, за да може училищен автобус да взема и прибира единствения ученик от с...
Стартира мащабен инфраструктурен проект на стойност 3 237 164 лева в община невестино. Той се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2...
Бургас. 18-годишен наркоман е убиецът на 74-годишния пенсионер Тодор Атанасов в карнобатското село Невестино. Трупът на мъжа бе открит от близките му...
Бургас. 74-годишен мъж от карнобатското село Невестино е бил убит в собствения му дом. Престъплението най-вероятно е извършено в нощта срещу понеделни...