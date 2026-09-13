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Нета откачи за Ди Каприо

Нета откачи за Ди Каприо

Ако не вземе "Оскар", се вдигаме на протест, канят се феновете Номинацията за "Оскар" на Леонардо ди Каприо в "Завръщането" буквално подлуди нета за...

15 януари | 23:05
0 коментара
17493
Да поканиш Биг брадър в нета

Да поканиш Биг брадър в нета

Може ли да не те назначат на работа заради фейсбук? Ако у нас това все още е куриоз, в световен мащаб тук-таме се случва. И май все по-често. В нета (...

27 август | 22:20
0 коментара
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