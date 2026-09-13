Йовчев: Без повече незаконни СРС-та
София. "Има гаранции за това, че няма да има незаконно подслушване. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев пред журна...
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София. "Има гаранции за това, че няма да има незаконно подслушване. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев пред журна...
София. Петима членове на Висшия съдебен съвет внесоха в деловодството на съвета предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия г...
Страсбург. Европейският парламент ще се занимава със скандала с подслушванията у нас веднага след изборите. Най-рано на 27 май ще има заседание по каз...
София. Участниците в аудиозаписа от петък ще бъдат извикани на разпит в прокуратурата. Бившият премиер Бойко Борисов, министърът на земеделието от каб...
София. Скандалът с подслушването ще нанесе трайни вреди на държавата и гражданите, от което ще загубят всички, коментира вицепремиерът Екатерина Захар...
Доклад на правосъдния министър потвърждава, че искания и разрешения за тях няма
Прокуратурата проверява записите, етичната комисия на ВСС също ще ги нищи