Спокойни избори на повърхността, системни слабости отдолу
Камелия Нейкова призна за проблеми със секции, грешки в преференции и пропуски във видеонаблюдението
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Камелия Нейкова призна за проблеми със секции, грешки в преференции и пропуски във видеонаблюдението
Затяга се контролът върху банки, застрахователи и пенсионни фондове. Това ще стане с предложения от Министерски съвет нов закон за независимия финансо...
Според ОЛАФ България е сред държавите с най-малко засечени нередности по европроекти. Това стана ясно от статистика, която представи директорът на ОЛА...
Сериозни нарушения в организацията на работата в спортното училище в Хасково, където са учили най-добрият ни тенисист Григор Димитров и златните ни ме...
София. Министерството на правосъдието обявява горещ телефон 02/987 06 97 и адрес на електронна поща [email protected], на които ще могат...
Има нередности при броенето на гласовете от референдума, обявиха шотландци. Преразглеждане на резултатите от референдума поискаха привърженици на Шот...
Разкриха нередовните с лиценза отбори, за които спомена лично Боби Михайлов. Според наш източник това са "Локомотив" (София), "Пирин" (Гоце Делчев) и...