"Развитие" очаква непубликувани романи
За девети път националният литературен конкурс "Развитие" приема ръкописи на нови, непубликувани български романи. Те трябва да са в размер до 500 ста...
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За девети път националният литературен конкурс "Развитие" приема ръкописи на нови, непубликувани български романи. Те трябва да са в размер до 500 ста...