ДАНС: НПО-тата работят за чужди служби
Чужди специални служби използват неправителствени организации за формиране на влияние и въздействие у нас. Този извод се съдържа в Годишния доклад на...
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Чужди специални служби използват неправителствени организации за формиране на влияние и въздействие у нас. Този извод се съдържа в Годишния доклад на...
Кърджали. Седем неправителствени организации на етническите турци в страната, сред които Дружество за турска култура и изкуство и Дружество на учители...
София. ДАНС ще може да формира фондации, граждански сдружения и фирми. Това е предвидено в промени в правилника на агенцията, които са били одобрени о...
Варшава. Защитниците на околната среда напуснаха масово преговорите за климата във Варшава твърдейки, че не е възможен никакъв напредък, предаде Би...
Граждани настояват да се отмени забраната за пушене на обществени места
Истанбул. Различни неправителствени организации(НПО) излязоха на протест в централния истанбулски квартал „Бейоглу" срещу бруталните действия на сегаш...