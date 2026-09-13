Д-р Ненков направи фурор в "Стани богат", отвори въпрос за 30 бона
Двойката направи всичко възможно да спечели по-голяма сума и да помогне платформата „Дари кръв“
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Двойката направи всичко възможно да спечели по-голяма сума и да помогне платформата „Дари кръв“
Това каза депутатът Александър Ненков
На този етап не се налага промяна в датнъчната политика", заяви зам.председателят на парламентарната група на партията
Ексминистър зове хората да търсят медицинска помощ при забелязването на първия симптом
Александър Ненков от ГЕРБ и Крум Зарков от БСП разговарят по въпроса
„Дълбоко съжалявам, че проф. Петров си подаде оставката, но това е факт", заяви заместник-здравният министър д-р Мирослав Ненков. Той се появи в участ...
София. От 10 ноември очакваме доставка от 30 хиляди шествалентни ваксини за новородени. До края на същия месец трябва да бъдат доставени и петвалентн...
София. Министерство на здравеопазването прекратява процедурата по шествалентна ваксина за бебета и пристъпва към директно договаряне. Това обяви служе...
София. Кризата с ваксините за новородени може би е провокирана от това, че ние не сключваме дългосрочни договори с избрания доставчик. Това обяви на п...
Бившият директор на Спешна помощ в София д-р Георги Гелев може да се върне на работа. Това стана ясно от думите на новия здравен министър д-р Мирослав...
София. Спешната помощ е приоритетна заяви служебният министър на здравеопазването Мирослав Ненков при приемането на поста от досегашния министър Таня...