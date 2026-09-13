Австрия ни праща нелегални имигранти
Австрийската армия започна депортирането на нелегалните имигранти, използвайки транспортния самолет C-130 „Херкулес". Това съобщиха от Министерството...
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Австрийската армия започна депортирането на нелегалните имигранти, използвайки транспортния самолет C-130 „Херкулес". Това съобщиха от Министерството...
МВР с голяма акция срещу нелегални имигранти в София. Районът на джамията в столицата е блокиран от полиция и жандармерия. Вече има няколко задържани...
В момента, чрез двустранния координационен център на ГКПП- Кулата се осъществяват преговори с гръцките власти за начина на връщане на нелегалните имиг...
34 нелегални имигранти са задържани на територията на РДГП-Елхово снощи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че граничен полицейски наряд...
Трима души от ромския квартал "Столипиново" в Пловдив са задържани за трафик на нелегални имигранти. Районната прокуратура в града е предявила обвинит...
Водачите на два автомобила, превозвали нелегални имигранти, са задържани от магистралните полицаи на ОД на МВР - София. Това съобщиха от пресцентъра н...
Общо 29 чужденци са задържани на българо-сръбската граница. Това съобщиха от "Гранична полиция". И уточниха, че през изминалата нощ са предотвратени о...
България е затворила границите си за нелегални имигранти. Всеки, който иска да премине по начин, установен от закона, ще бъде пропускан, иначе не. Тов...
До момента са установени 128 незаконно пребиваващи чужди граждани в района на ул. „Княз Борис I" при съвместна операция на МВР и ДАНС в столицата. Тов...
От началото на годината у нас са задържани над 17 000 нелегални имигранти. Това съобщи пред bTV заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Цип...
Общо 125 от задържаните над 130 души в София, са незаконно пребиваващи у нас. Това съобщи пред бТВ главният секретар на МВР Георги Костов по повод акц...
Специализирана полицейска операция срещу нелегалните имигранти се провежда в центъра на София. Над 130 души са задържани при специализирана полицейск...
Камион, в който са пътували нелегални имигранти от Сирия, е катастрофирал в Унгария. Това съобщава "Ройтерс". Най-малко 10 души от всички 18, които с...
Трима афганистанци са открити в каросерията на български тир на сливенската митница. Бежанците са установени при проверка, твърдят запознати. От поли...
Две незаконно пребиваващи в страната лица са били открити при рутинна проверка на камион от инспектори от ДАИ край Варна. Това съобщи за Радио „Фокус"...
Британският военен кораб „Бастион" (Bulwark) от кралските ВМС е спасил 741 нелегални имигранти. Това съобщава Sky News и уточнява, че това е станало к...
Група от 10 нелегални имигранти е заловена от британските власти. Хората са открити в багажниците на спортни коли "Мазерати", качени на транспортьор....
Близо 60 души бяха задържани снощи в София при акция на ДАНС и МВР срещу нелегални имигранти. По-голямата част от хората са от Афганистан, като предст...
102 нелегални имигранти са спасени от водите край индонезийската провинция Ачех. Има информация, че около 400 души все още се намират в морето. „Мест...
Втора група нелегални чужденци бяха спипани, докато преминаваха с автомобил през територията на Старозагорска област. Товарен микробус "Мерцедес Вито...