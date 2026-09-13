Чудо! Спасиха бебе, родено едва 420 грама
Записаха детето в Книгата на Гинес
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Записаха детето в Книгата на Гинес
Благоевград. Новородено недоносено бебе бе спешно транспортирано от благоевградската болница за столичната клиника „Пирогов". Късно в неделя вечерта...
Варна. 530-грамово бебе се роди във варненската АГ болница „Проф. Д. Стаматов", съобщи управителят на здравното заведение д-р Радослав Минков, предаде...
Българско семейство с новородено момиченце е блокирано в Гърция. То не може да напусне страната, защото няма издадени документи за бебето, което се е...
Изписаха бежанката Халя от родилното, недоносеното бебе остава в болницата