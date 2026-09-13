Сюрпризираха италианската мафия с голям удар
Над 2770 служители по сигурността са участвали в операцията в Европа
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Над 2770 служители по сигурността са участвали в операцията в Европа
Не става въпрос за отпадъци, а за суровини, твърди собственикът
Търсят връзка с фирмата, чиито незаконни складове подпалиха един от мостовете на магистрала "Струма"
При операцията в Италия бяха арестувани над 300 мафиоти, включително и една българка
Не се знае защо България е спомената във връзка с акцията в Италия
250 са задържани, сред тях са бивш сенатор и действащ кмет
Варна е важна спирка по пътя на кокаина, разкриват прокурор и журналист от Ботуша Един от клановете в Калабрия с апетити за хотел на Черно море Най-...
Калабрийската престъпна организация Ндрангета има прогнозиран годишен оборот от 53 млрд. евро. Това показват данните от проучване на института "Демоск...
Рим. Италия обмисля да използва армията, за да се справи с проблема с нелегалните индустриални отпадъци, струпани от мафията в района около Неапол,...
Богота. Колумбийските власти заявиха, че са уловили шефа на калабрийската мафия в Италия, който е описван като най-издирвания трафикант на наркотици в...