Десетки НЛО-та прелетяха над наше село. Очевидец се хвана за главата
След необичайното нашествие се появи в небето знамение
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След необичайното нашествие се появи в небето знамение
Плажовете са пълни с българи
Нилската водоплавка е достатъчно голяма, за да може да бъде видяна
Страшна напаст връхлетя жителите на Южна Каролина
Насекомите често живеят в мебели или в матраците на леглата
Какво се случи?
Друга година не се е случвало толкова много да влизат в мрежите ни, казват рибари
Жителите на острова се призовават да работят заедно, за да се избавят от нашествието
Обявиха извънредно положение в страната заради огромното нашествие
Истинско нашествие от бежанци преживя Словения, където само за денонощие влязоха близо 13 000 имигранти, предаде АФП. Словенското правителство излъчи...