Осъдиха наркотрафикант поляк
Видинският окръжен съд издаде присъда на полския гражданин Силвестър Д. за контрабанда на наркотик, съобщиха от съда. Магистратите го пращат зад решет...
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Видинският окръжен съд издаде присъда на полския гражданин Силвестър Д. за контрабанда на наркотик, съобщиха от съда. Магистратите го пращат зад решет...
Колата на МВР, карана от шефа полицията в Монтана, в която бе открито прахообразно вещество, е била конфискувана в полза на държавата през 2010 г. Тя...
51-годишната шивачка Йорданка Христовска, която преди броени дни бе заловена с 60 килограма хероин на "Капитан Андреево", станала наркотрафикант зарад...
При съвместна операция на сръбската и черногорската полиция е бил заловен най-издирваният наркотрафикант на Балканите - Дарко Шарич, съобщава държавна...
Вашингтон. Един от най-издирваните наркотрафиканти в света бе заловен в мексиканския град Мазатлан. Хоаким „Ел Чапо” Гузман е арестуван след 13 годишн...
Бургас. Данъчни обявиха за публична продан апартаменти на датски наркотрафикант в Свети Влас. Те са съответно с площ от 125 и 131 кв.м. Наддаването ще...