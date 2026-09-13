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Осъдиха наркотрафикант поляк

Осъдиха наркотрафикант поляк

Видинският окръжен съд издаде присъда на полския гражданин Силвестър Д. за контрабанда на наркотик, съобщиха от съда. Магистратите го пращат зад решет...

22 януари | 15:27
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