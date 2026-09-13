Страхил Ангелов посочва провалът на ромската интеграция в изобличаващ клип
Провалът на ромската интеграция, милионите потънали в неизвестна посока от десетките направителствени организации, които експлоатират темата единствен...
Следете всички новини, анализи и коментари за "напред България". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Провалът на ромската интеграция, милионите потънали в неизвестна посока от десетките направителствени организации, които експлоатират темата единствен...
Движение "Напред България" официално подкрепи кандидатурата на Живко Тодоров за нов мандат като кмет на Стара Загора. Председателят на партията и вода...
До началото на 1990 г. военновъздушните сили на България са наброявали над 700 летателни бойни единици - в днешно време виждаме само стари изтребители...