Голяма промяна за болниците от 1 август
Промяна има и по отношение на епикризата
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Промяна има и по отношение на епикризата
Пациентите трябва да бъдат равнопоставени, пише в мотивите на предложението на здравното министерство
Трябва обаче да има необходимият софтуер
Oбщопрактикуващите лекари издават необходимия документ на хартиен носител
Той трябва да е направен от оторизиран изпълнител на медицинска помощ
До края на годината трябва да се въведат е-рецепта и е-направление
Това е предложение на общопрактикуващите лекари
При консултация, направена от разстояние, личният лекар ще издава амбулаторен лист със специфичен код, на който няма да се изисква подпис на пациента
Националната здравноосигурителна каса организира лотария, твърди лекар
Това ще стане след предстоящо сключване на анекс към Националния рамков договор.
Основната цел е да спести разхождането на пациентите
Лекар от Стара Загора е задържан с подкуп. Това съобщиха от полицията в града и уточниха, че медикът е общопрактикуващ. 55-годишна жена подала сигнал...