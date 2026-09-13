Данък върху богатството преобръща икономиката
Как демокрациите финансират общото благо
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Как демокрациите финансират общото благо
347,7 млн. лв. собствени приходи е събрала Столична община за първите 6 месеца на 2016 г., съобщиха от кметството. Сумата е с 39,6 млн. лв. повече от...
Фирми и граждани с 11 млн. борчове за данъци и такси Има решение и румънците да си платят налога за колите, регистрирани у нас Общината във Видин по...
Нова информационна система - "Събиране", ще помага на НАП за по-бързото събиране на просрочените задължения към бюджета. Софтуерът вече работи и е раз...
Налозите в Столична община ще бъдат замразени и няма да се вдигат през 2016 г. Това съобщи зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов при представянето н...
В 80% от търговията с цветя не се отчита оборотът, а щетите за бюджета са 7 млн. лв. годишно. Това е установила проверката на 100 борси за търговия на...
"Български пощи" увеличава броя на станциите, в които могат да се плащат местни данъци и такси, съобщиха от дружеството. Към 3 февруари те са вече 568...
Пенсионери с увреждания не обявяват наеми до 880 лв.