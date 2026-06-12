Майката на Наим постъпи в болница
Изпращат спешно линейка до Кърджали, за да я закара в Истанбул
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Изпращат спешно линейка до Кърджали, за да я закара в Истанбул
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