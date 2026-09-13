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Куче нападна полицай

Куче нападна полицай

Немската овчарка скочила на униформения, докато опитвал да помогне на други нейни жертви Освирепяло домашно куче нападна четирима мъже в центъра н...

19 февруари | 11:49
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