Питбул нахапа 9-годишно дете
Инцидентът е станал около един часа след полунощ срещу четвъртъ
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Инцидентът е станал около един часа след полунощ срещу четвъртъ
Каракачанка се нахвърли върху благоевградчанка и я нахапа по главата и ръцете. Инцидентът е станал в четвъртък по обяд в дома на пострадалата в Благое...
Двама души са нахапани жестоко от озверял питбул в Казанлък в района на ул. „Цар Калоян", информира БГНЕС. Мъж и дете са се разхождали, когато видели...
Изпуснат от стопаните си доберман зверски нахапа две момчета в Харманли. Децата са се прибирали към домовете си привечер в сряда, когато били нападнат...
Питбул нахапа 7-годишно дете в столичния квартал "Надежда 4". Инцидентът е станал малко след 22 часа в двора на 102 ОУ „Панайот Волов". Детето и него...
Психопат ухапа 15-годишна ученичка в столицата и избяга. Инцидентът е станал до 24-то училище в столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщи "Фокус". Ро...
Немската овчарка скочила на униформения, докато опитвал да помогне на други нейни жертви Освирепяло домашно куче нападна четирима мъже в центъра н...
7-годишно дете било ухапано от домашно куче в крумовградското село Гулийка, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Инцидентът е станал в понеделник около 17...
Шумен. Дете на една година беше нахапано жестоко от плъх в дома си. Инцидентът е станал в шуменското село Драгоево, съобщава бТВ. Момченцето е прието...