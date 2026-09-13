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Казусът КТБ бие камбаната

Казусът КТБ бие камбаната

Андрей Георгиев, финансов консултант Казусът "Корпоративна търговска банка" поражда много повече въпроси, отколкото отговори могат да се дадат и зато...

24 октомври | 5:50
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КТБ - спирачка за икономиката

КТБ - спирачка за икономиката

Блокираните пари в банката спъват работата на бизнеса и намаляват приходите в бюджета Поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка б...

05 август | 5:05
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