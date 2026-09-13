Съдът пак не вписа новото ръководство на ББР
Решението е от 29 юни
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Решението е от 29 юни
Гълъб Донев влиза на нейно място, кабинетът сложи нови членове
ЕЦБ оповести списъка на банките в България, които ще бъдат обект на директен надзор от нея
Той заема мястото на новоназначения министър на икономиката Лъчезар Борисов
Близо 720 хил. лв. ще бъдат платени за надзорната дейност
МВФ и СБ ще направят цялостна проверка на финансовата ни система Банките няма да са основният фокус на предстоящата оценка на финансовия сектор в Бъл...
Община Благоевград обявява възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпъл...
Служители на БНБ са имали възможност да редактират доклади за трезорите Куп нарушения откри Сметната палата при одита на банковия надзор на БНБ за пе...
Банковият надзор на БНБ не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите. С така...
Строги санкции въведоха в община Разлог за стопани на оставени без надзор животни. Четириногите излизат внезапно по пътищата в района и предизвикват к...
Срокът, в който една банка ще може да бъде поставяна под специален надзор, се намалява от шест месеца на един. Това предвижда новият закон за възстано...
Софийска градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева. Тя е била ръководител на екип в Дирекция „Н...
София. Ивайло Калфин ще е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Правителството определи вицепремиера и министър на тру...
София. В случая с КТБ отговорност носи БНБ, която е надзорният орган, обясни председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев пред бТВ въ...
Андрей Георгиев, финансов консултант Казусът "Корпоративна търговска банка" поражда много повече въпроси, отколкото отговори могат да се дадат и зато...
София. Срокът на специален надзор за Корпоративна търговска банка (КТБ) ще бъде удължен с два месеца, съответно до 20 и 22 ноември. Това реши управите...
Банкерът Цветан Василев е излязъл от Надзорния съвет на БТК, стана ясно днес. Мястото му е заето от адвокат Владимир Пенков. За излизането на Василев...
Блокираните пари в банката спъват работата на бизнеса и намаляват приходите в бюджета Поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка б...
София. Три одитни фирми ще извършват проверката на активите и пасивите на КТБ и „Креди Агрикол", съобщиха от БНБ. Одитите са започнали днес и трябва д...
София. "Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което инф...