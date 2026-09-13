Поредна гонка с надрусан джигит, има и ударени коли
За щастие няма пострадали
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За щастие няма пострадали
Млад мъж, на видима възраст около 25-27 години, е починал в агония тази нощ пред очите на стотици туристи в Слйънчев бряг, съобщи Флагман.бг, като са...
Надрусан шофьор е ударил с колата си „Опел Астра” 44-годишна старозагорка която е получила тежка черепно-мозъчна травма.
Шест месеца лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок присъди Хасковския районен съд на димитровградчанин бил лекари и санитарка в спе...
Заради агресивен пасажер самолет на американската авиокомпания "Саутуест Еърлайнс" е извършил аварийно кацане на летището в град Портланд, предаде РИА...