Савченко готова за президент на Украйна
Ден след като се върна в родината си, украинският пилот Надежда Савченко е готова да се бори за президентското място. Както standartnews вчера писа,...
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Ден след като се върна в родината си, украинският пилот Надежда Савченко е готова да се бори за президентското място. Както standartnews вчера писа,...
Прибраха я с президентския самолет, размениха я за двама руски военни Украинската военнослужеща Надежда Савченко, осъдена на 22 години затвор в Русия...
Надежда Савченко е в самолет, който лети от Русия към Киев. Това съобщава Ройтерс, като се позова на източник, близък до властите. По-рано днес се поя...
От четири години вестник "Стандарт" е посредник на надеждата. Надежда за живот, за работа, за сбъдване на мечти. Точно преди най-светлия празник за вя...
Полицай от Ирак искал да я купи за своя жена срещу два овена Надежда Савченко е национален герой в родината си Украйна. Военният пилот, който твърди,...
Владимир Путин решава дали да я размени за пленени от Киев войници Украинският пилот Надежда Савченко бе осъдена на 22 години в трудов лагер от градс...