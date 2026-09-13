Всичко за Надежда Савченко

Следете всички новини, анализи и коментари за Надежда Савченко. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно
Савченко се прибира в Киев

Савченко се прибира в Киев

Надежда Савченко е в самолет, който лети от Русия към Киев. Това съобщава Ройтерс, като се позова на източник, близък до властите. По-рано днес се поя...

25 май | 12:29
0 коментара
28563
Украинската Жана д'Арк

Украинската Жана д'Арк

Полицай от Ирак искал да я купи за своя жена срещу два овена Надежда Савченко е национален герой в родината си Украйна. Военният пилот, който твърди,...

24 март | 23:00
0 коментара
19161