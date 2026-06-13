Националният туристически фестивал се завръща в Мальовица
Второто издание на Националния туристически фестивал е част от честванията за 130 години организирано туристическо движение в България
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Второто издание на Националния туристически фестивал е част от честванията за 130 години организирано туристическо движение в България