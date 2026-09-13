Доц. д-р Калина Иванова: Трябват пари за библиотеки и фондохранилища
Тя се надява на финансиране от държавата и частния бизнес
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Тя се надява на финансиране от държавата и частния бизнес
Ще има Ден на отворените врати
Голям интерес предизвика дигиталното копие на тефтерчето
Уникалното висше училище отбелязва 1 ноември с научна конференция с международно участие
Преустановява се влизането на читатели в храна на книгата
Мярката е превантивна заради разпространението на коронавируса
Националната библиотека ще има ден на овторените врати
Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" представя изложбата "Благословен с мъдростта", посветена на 1100-годишнината от кончината на св. Кли...
Президентът Росен Плевнелиев става патрон на националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий". Това обяви самият той. Плевнелиев връчи Почетния знак н...
Работещите в Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" разпространиха писмо, адресирано до властта. В него те пишат, че се чувстват унизени, за...
Два уникални тома по случай 540-годишнината от рождението на великия Шекспир обнародва издателство "Захарий Стоянов". Първият е приютил на 433 страниц...
София. Руската царица Екатерина Велика е учила синовете си на държавност с примера и на цар Самуил. Този и много други любопитни документи, сред които...
Летният сезон за Smugglers Swing Club е вече към края си. Винтидж пикника на The Smugglers Collective ще събере за последен път това лято почитателите...
София. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху два имота и го предостави на Министерството на културата на заседанието н...
София. Различни издания на книги на Елисавета Багряна, автографи, ръкописи и дневници със спомени могат да се видят в Националната библиотека "Св. св....