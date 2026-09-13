Дали супер правомощия на щаба срещу заразата
Работа на щаба е при необходимост да препоръча дори отмяна на организирани събития
Следете всички новини, анализи и коментари за Национален Щаб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Работа на щаба е при необходимост да препоръча дори отмяна на организирани събития
София. Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев свиква заседание на Националния щаб за мониторинг на обстановката в Украйна, съобщиха от пресц...
София. Националният щаб за бежанците направи анализ на променената ситуация и набеляза мерки, съобщиха от пресцентъра на МВР. Националният оперативен...
Национален щаб към МВР ще координира мерките по проблема с нелегално преминалите границата ни