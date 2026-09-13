Министерството на транспорта с национален план за пътна безопасност
Държавата губи около 40 млн. лева годишно от некоректни превозвачи, движещи се със скрити регистрационни номера
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Държавата губи около 40 млн. лева годишно от некоректни превозвачи, движещи се със скрити регистрационни номера
Нова програма за периода 2026–2030 г. цели дигитализация, ранна диагностика и интегрирана грижа за пациентите
Минималното възнаграждение за старост става 618,89 лв.
Правителството е в готовност да прилага по-строги мерки. Но засега това не се налага
Ако се предприемат по-сериозни мерки, фокусът трябва да е върху рисковите групи, каза вицепремиерът
София. Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с предвидените със Закона за държа...
София. Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съотве...