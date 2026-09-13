Ван Гаал проплака, каза защо Нидерландия се провали на Световното
"Лалетата" отпаднаха от Аржентина след изпълнение на дузпи на четвъртфинал
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"Лалетата" отпаднаха от Аржентина след изпълнение на дузпи на четвъртфинал
В чешкия национален отбор определено имат високо самочувствие. Тимът завъртя 0:0 в мач от нашата Група "Б" за Мондиал 2014 и полетя в облаците. "Изигр...
Алмати. Националният отбор на България скача от Източния дракон на снежния леопард, пише казахстанското издание sport.kz. Статията е по повод контрола...
Двойно японско харакири донесе първа купа на Любо Пенев като треньор не само на националния тим. Нашите биха 2:0 Япония в Нагоя и грабнаха купата на т...