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Бербо тв- хит във Фейсбук

Бербо тв- хит във Фейсбук

Димитър Бербатов и неговите репортажи на живо от юбилейния мач на Христо Стоичков станаха хит във Фейсбук. Бившият национал и настоящ нападател на ПАО...

20 май | 20:12
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