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Кмет мюсюлманин вдигна черква

Кмет мюсюлманин вдигна черква

След 40 г. мълчание камбаната на рухналата църква в плевенското с. Одърне удари отново. Храмът „Света Параскева" е въстановен от местния управник Свил...

04 септември | 13:30
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