Чудото на Коледа! Мюсюлманин зарадва вярващите християни за празника
Турхут Исмаил мечтае някой ден да бъде в помощ и на джамия, и на синагога
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Турхут Исмаил мечтае някой ден да бъде в помощ и на джамия, и на синагога
С дарение на строителен предприемач, който изповядва исляма, ще бъде ремонтирана църквата „Св. Троица” във Велики Преслав
Кандидатът на Лейбъристката партия, 45-годишният Садик Хан ще бъде първият кмет мюсюлманин на британската столица. Официалните резултати сочат, че Ха...
Кандидатът на Лейбъристката партия, 45-годишният Садик Хан, вероятно ще стане първият мюсюлманин кмет на Лондон. Той води с 10% пред консерватора Зак...
Мюсюлманин дари 5000 лв. за спасяването на стенописите в православния храм "Св. Иван Рилски" в Търговище. Там е изобразен и Паисий Хилендарски. Дарите...
Кметът на холандският град Ротердам Ахмед Абуталеб заяви, че е дошло времето, в което "Ислямска държава" да бъде "изтрита от лицето на земята". Абута...
След 40 г. мълчание камбаната на рухналата църква в плевенското с. Одърне удари отново. Храмът „Света Параскева" е въстановен от местния управник Свил...
Мюсюлманин е сред спасителите на старозагорското с. Обрукли /дн. Обручище/ от ордите на Сюлейман паше през лятото на 1877 г. Името на селския чауш Юме...