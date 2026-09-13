Музей на виното пази стари рецепти (СНИМКИ)
Гостите дегустират еликсири, сами ги бутилират с ръчна пресаНашенци и чужденци гостуват на лозари и обикалят манастири Музей на виното намери своя до...
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Гостите дегустират еликсири, сами ги бутилират с ръчна пресаНашенци и чужденци гостуват на лозари и обикалят манастири Музей на виното намери своя до...
Гостите дегустираха вина по рецепта на дедите ни
Благоевград. Музей на виното ще бъде открит в събота в най-древния винарски регион в страната – Мелник. Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и...