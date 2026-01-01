Мурсалски чай помогнал на Блатечки да пребори К-19
Знам как се заразих, предпазих семейството със спазване на дистанция, каза актьорът
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Знам как се заразих, предпазих семейството със спазване на дистанция, каза актьорът
25 килограма мурсалски чай (Sideritis scardica) конфискуваха експертите на РИОСВ – Благоевград при проверка по сигнал за незаконно събиране на лечебно...
Инспектори на РИОСВ – Смолян започнаха проверки за незаконно бране на мурсалски чай в областта. Целта е да се установи спазва ли се забраната за събир...
"Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естес...
Само край Триград в растението се запазват 22-та елемента от Менделеевата таблица Руският президент Владимир Путин и английската кралица Елизабет II...
Екстрактът е 10 пъти по-мощен от отварата, в чужбина се избиват за него