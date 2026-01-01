Голям потоп в Индия, има загинали
Бяха отчетени 27,5 сантиметра дъжд.
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Бяха отчетени 27,5 сантиметра дъжд.
Предишният план да отвори магазин в страната през 2021 г. беше провален от пандемията от коронавирус
Една от звездите на популярния в България сериал "Малката булка" е намерена мъртва. 24-годишната Пратиша Банерджи е сложила край на живота си в Мубай....
Атаките в Париж са много сходни с тези в Мумбай на 26 ноември 2008 г. - брутални, сеещи смут и не скъпи за организиране, коментират специалистите. "Тв...
Индийска медицинска сестра, която бе във вегетативно състояние от 42 години, след като бе изнасилена, почина, информира BBC. Аруна Шанбауг бе изнасил...
Мумбай. Хирурзи в Мумбай са премахнали 232 зъби от устата на индийски тийнейджър в операция, достойна да бъде квалифицирана като световен рекорд, пред...
София. Правителството реши България да открие почетно консулство в Индия със седалище в град Мумбай и с консулски окръг, обхващащ територията на щата...
Филмът "Кутия за храна" разказва за едно от чудесата на Мумбай. От 120 години всяка сутрин общност от 5000 разносвачи осигуряват топли, домашно приго...
Мумбай. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева участва в церемонията за откриването на най-големия инженерен панаир (India Engi...
Мумбай. Потвърдена бе смъртта на 60 души, загинали в рухналата преди два дни пететажна жилищна сграда в индийския град Мумбай, предаде АФП. Рано сутри...
Делхи. Извадиха над 40 оцелели индийци изпод развалините на срутилата се този петък жилищна сграда в Мумбай. Тридесет и шест души все още се намират п...
Най-малко трима са загинали и 25 души са под руините
Жената е настанена в болница
Мумбай. Къща в Мумбай е най-скъпият дом в света. Жилището е оценено на 1 милиард долара и си има собствено име - Антила. То предлага всичко, което мож...
Поне десет са жертвите