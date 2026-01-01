Туристи стават пирати срещу 37 лева в Слънчев бряг
Туристи могат да влязат в ролята на пирати срещу 37 лева в Слънчев бряг. Толкова струва половин час екшън на борда на мощна моторница. Най-новата атра...
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Туристи могат да влязат в ролята на пирати срещу 37 лева в Слънчев бряг. Толкова струва половин час екшън на борда на мощна моторница. Най-новата атра...
Бургас. Моторница прегази украински турист в морето и го натроши. Инцидентът стана в късния следобяд в сряда на плажа в Слънчев бряг. Скоростната лод...
Венеция. Джордж Клуни може да се сблъска с неочакван проблем на кинофеста във Венеция. Актьорът, облечен с фланелка с реклама на произвежданата от нег...