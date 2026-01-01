Морбидели спечели Гран при на Сан Марино
Валентино Роси остана четвърти
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Валентино Роси остана четвърти
Испанският пилот в Мото Джи Пи Марк Маркес се замеси в неприятен инцидент. Трима италиански журналисти го провокираха, обиждаха и дърпаха пред дома му...
Кормилото му се закачи за крака ми, оправда се Роси Легендата на Мото GP Валентино Роси сериозно се прости с шансовете си да триумфира в надпреварата...