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Словения може да съди Moody's

Словения може да съди Moody's

Любляна. Словения обмисля да съди рейтинговата агенция Moody's, която в края на април свали кредитния рейтинг на държавата и отложи планираната продаж...

19 май | 14:53
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