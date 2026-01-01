Moody's промени рейтинговата перспектива на tbi bank на „положителна“
Перспективата за дългосрочните инвестиционни рейтинги на tbi bank беше променена от Moody’s Ratings от „стабилна“ на „положителна“. Наред с това,...
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Перспективата за дългосрочните инвестиционни рейтинги на tbi bank беше променена от Moody’s Ratings от „стабилна“ на „положителна“. Наред с това,...
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Moody's понижи перспективата за цялата банковата система на САЩ
Moody's понижи перспективата по рейтинга от стабилна на негативна
Ню Йорк. Moody's Investors Service понижи перспективата пред кредитния рейтинг на Бразилия от стабилна на негативна. Като причина за решението си от м...
Агенцията ще конкурира Moody's, Standard & Poor's и Fitch
Любляна. Словения обмисля да съди рейтинговата агенция Moody's, която в края на април свали кредитния рейтинг на държавата и отложи планираната продаж...
Любляна. Рейтинговата агенция Moody's свали рейтинга на Словения до неинвестиционния „junk" (боклук). Оценката за страната е понижена с две позиции до...