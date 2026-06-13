ЕК удължи мониторинга върху гръцката икономика
Брюксел отбелязва, че въпреки напредъка, Гърция продължава да е изправена пред големи предизвикателства по отношение на бизнес средата и съдебната сис...
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Брюксел отбелязва, че въпреки напредъка, Гърция продължава да е изправена пред големи предизвикателства по отношение на бизнес средата и съдебната сис...