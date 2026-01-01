Моника Станишева: Не съм разпитвана
София. Съпругата на лидера на БСП Сергей Станишев - Моника, разпространи открито писмо до медиите. В него тя изразява категорично отрицание на разпрос...
Следете всички новини, анализи и коментари за Моника Станишева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Съпругата на лидера на БСП Сергей Станишев - Моника, разпространи открито писмо до медиите. В него тя изразява категорично отрицание на разпрос...
София. Агенция „Актив груп" ЕООД прекратява изпълнението на проекта „Как разбираме Европейския парламент", става ясно от открито писмо на управителя н...
Влюбих се в мъжа си като истинска ученичка, призна съпругата на Станишев