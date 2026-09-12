Истина? Ето колко пари са отмъкнати от мола в София
Един от най-големите грабежи у нас
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Един от най-големите грабежи у нас
„Това е най-дръзкото нападение, извършвано над инсако автомобил, защото е нападнато в светлата част на денонощието и е на оживено място. Освен това е...
Над 400 000 лева успяха да откраднат четирима въоръжени мъже от столичния мол на бул. "Цариградско шосе". Криминалният екшън се разигра посред бял ден...