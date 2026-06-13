Съветски авиобомби изненадали натовците в "Ново село"
Щатски танкове "Ебрамс" и наши Т-72 гърмят в съвместно учение Годината е 2000-на. В село Мокрен, което се намира само на 500 метра от полигона "Ново...
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Щатски танкове "Ебрамс" и наши Т-72 гърмят в съвместно учение Годината е 2000-на. В село Мокрен, което се намира само на 500 метра от полигона "Ново...
Ученията които започнаха в база Ново село ликвидираха безработицата в село Мокрен, чиито край е само на 500 метра от портала на българо-американското...