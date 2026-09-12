Салваторе Куоколо снима колекцията си у нас
Един от съвременните известни италиански модни дизайнери - Салваторе Куоколо идва в Албена за 16-ата Модна фиеста, съобщиха от комплекса. Роден в Итал...
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Един от съвременните известни италиански модни дизайнери - Салваторе Куоколо идва в Албена за 16-ата Модна фиеста, съобщиха от комплекса. Роден в Итал...
Кичка Бодурова взриви публиката на четиринадесетата Модна фиеста в Албена. Голямата певица провокира истински страсти сред дизайнери, топмодели, проду...
Али Алиев понесе на ръце Крис Спасева - варненската красавица, която стана "Мис София" Албена. Диан Христов, един от най-ефектните мъже на родната фе...
Георги Асенов е сред звездите на Модната фиеста
Младата звезда Ерика Матцов, която е родена в Америка и живее там вече 14 години, предпочете да презавери самолетния си билет до дома и да участва в т...
Мариана Аршева - журналист, издател на списание "Мери", автор и продуцент на Модната фиеста и на едноименното тв предаване, подготвя 13-ото издание на...