Съпругът убиец : Честта е по-важна от живота
Славейков бил и рязал жена си до смърт
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Славейков бил и рязал жена си до смърт
Нападнаха жена в София и й отмъкнаха дамската чанта. Инцидентът е станал снощи, на кръстовище в столичния квартал "Модерно предградие". Маскирани и в...
Майка с дете в колата бе нападната от поп, след като одраска неговия автомобил в столичния квартал "Модерно предградие". Екшънът стана вчера по обяд....
София. Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ"ще се завърне в ремонтираната сграда в кв. „Модерно предградие". Това...
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от кв. „Модерно предградие" на 16 ноември 2014 г. (неделя), съобщиха от водоснабди...
София. Може да има краткотрайни смущения на електрозахранването в столичните кв. "Модерно предградие" и жк. "Люлин". Това съобщиха от електроразпредел...
Обновената сграда в "Модерно предградие", която бе проверена
София. Учители в Класическата гимназия са готови със заявления за напускане, ако бъдат принудени да се върнат в старата сграда в "Модерно предградие"....