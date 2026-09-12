Ето ги новите съпредседатели на Младежко ДПС (ОБЗОР и СНИМКИ)
Танзер Юсеинов и Ибраим Зайденов ще ръководят организацията
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Танзер Юсеинов и Ибраим Зайденов ще ръководят организацията
Това стана на заседание на Националния съвет
Трябва да сме готови бъдещето. Каквито сте вие, такава ще бъде държавата. А ние искаме тя да е силна, богата и просперираща, каза председателят на ДПС
Кючук благодари на лидерите на ДПС - Мустафа Карадайъ, д-р Ахмед Доган и др.
Лидерът на ДПС произнесе предизборна реч пред членове на Младежкото ДПС
Сюлейман Сюлейман от Младежко ДПС бе избран за вицепрезидент на Международната федерация на либералната младеж
Преизбраха Илхан Кючюк за лидер на МДПС Д-р Ахмед Доган олицетворява единството на партията. Изразяваме волята си за единство и отстояване на ценност...
25-годишен ммъж е загинал при автогонка край Дупница, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал към 21 часа снощи на пътя Дупница - Самоков. На бившето сел...
Младежкото ДПС излезе със специална декларация за изхвърления от ДПС за национално предателство Лютви Местан. Чрез нея младите членове настояват хорат...