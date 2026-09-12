Червеняков става посланик в Подгорица
София. Депутатите гласуваха решение за прекратяване пълномощията на Младен Червеняков като народен представител от парламентарната група на Коалиция з...
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София. Депутатите гласуваха решение за прекратяване пълномощията на Младен Червеняков като народен представител от парламентарната група на Коалиция з...
София. Депутатът от БСП Младен Червеняков е предложен за посланик в Черна Гора, предаде БНР, позовавайки се на информация от Министерство на външните...
София. Имената на бивши и настоящи началници на отдели и сектори в служба "Военна информация" и Национална разузнавателна служба", агенти на Държавна...
София. Депутатът от БСП Младен Червеняков е единственият гласувал "против" избирането на Владимир Писанчев за председател на ДАНС, съобщи БНР. В куло...
София. "Ние не само слушаме протестиращите, но и ги чуваме." Това заяви народният представител от Коалиция за България Младен Червеняков пред бТВ. "На...
Монтана. Към бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще бъде създаден обществен съвет, съобщи в Монтана депутатът от „Коалиция за Бъл...
София. Реформите в сектор Сигурност са наложителни, но ще се търсят след максимален консенсус между политическите сили. Това заяви депутатът от ПГКБ М...
София. Промените в Закона за ДАНС са стъпка към връщане на държавността в страната, заяви депутатът от ПГКБ Младен Червеняков в "Лице в лице" по bTV....
Червеняков пак правосъден министър, ДПС поема транспорта и строителството
София. Увеличаване на политическата агония ще бъде решението на ГЕРБ да състави правителство в рамките на 42-то Народно събрание. Това заяви Младен Че...
Монтана. Водачът на листата на Коалиция за България Младен Червеняков гласува в секция, разположена в професионалната техническа гимназия. Гласувам за...
Монтана. Водачът на листата на БСП в Монтана Младен Червеняков дари работниците, които се отровиха през април с постни кюфтета в стола на фирмата си –...
Moнтана. Само 6 политически сили от област Монтана подписаха споразумение за честни избори, съобщи водачът на листата на "Коалиция за България" Младен...
Монтана. Водачът на листата на „Коалиция за България" от района на Монтана Младен Червеняков започна кампанията си с двойка. Оценката му поставиха жур...