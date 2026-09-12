Тошо Пая събирал по 2500 евро от митничари за почерпка
Внесоха в съда обвинението срещу Караиванов за подкупи и злоупотреба със служебното положение Обвинителният акт срещу бившия шеф на Митница Свиленгра...
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Внесоха в съда обвинението срещу Караиванов за подкупи и злоупотреба със служебното положение Обвинителният акт срещу бившия шеф на Митница Свиленгра...
Министерският съвет направи промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници", с които се закрива митница „Свиленград" и се създава „Звено за инф...
Само един оцеля след първия кръг на битката за шефското място в митница "Свиленград". Единствено Тодор Стоянов Караиванов е одобрен да продължи напред...