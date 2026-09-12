Vivacom спечели наградата „Инвестиции и растеж" на „Мистър и Мисис Икономика“
През последните близо две години Vivacom инвестира доста усилено в редица иновации
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През последните близо две години Vivacom инвестира доста усилено в редица иновации
Имаме ръст и на износа, и на производството, вдигаме заплати, заяви Кирил Домусчиев
Илия Терзиев и Виолина Маринова взеха оскарите на бизнеса
София. Номинирани са 33-ма бизнес лидери за тазгодишното провеждане на конкурса „Мистър и Мисис Икономика", каза в предаването „Добро утро, България"...